Шутников со змеей в «Яндекс.Такси» Екатеринбурга проверит полиция

Напомним, об инциденте с пресмыкающимся, выползшем из багажника в салон машины «Яндекс.Такси», рассказала екатеринбурженка. Водитель и его друг, который прятался в багажнике во время поездки, пояснили пассажирке, что они блогеры. В своих роликах они показывают реакцию людей на внезапное появление змеи. В сервисе перед женщиной извинились. Кроме того, там обещали запретить выход на линию данному водителю.