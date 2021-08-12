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Шутников со змеей в «Яндекс.Такси» Екатеринбурга проверит полиция

12 августа 2021, 09:49
Фото: pixabay.com
После информации о змее, напугавшей пассажирку «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге, в полиции организована проверка.

Мужчинами, которые напугали жительницу Екатеринбурга змеей в салоне такси во время поездки вечером в среду 11 августа, заинтересовались стражи правопорядка. Информация о шутниках сейчас проверяется, сообщили в городской полиции Ура.ру.

Напомним, об инциденте с пресмыкающимся, выползшем из багажника в салон машины «Яндекс.Такси», рассказала екатеринбурженка. Водитель и его друг, который прятался в багажнике во время поездки, пояснили пассажирке, что они блогеры. В своих роликах они показывают реакцию людей на внезапное появление змеи. В сервисе перед женщиной извинились. Кроме того, там обещали запретить выход на линию данному водителю.

Змея в машине «Яндекс.Такси» напугала жительницу Екатеринбурга
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