Выброс химикатов с завода накрыл южную часть Екатеринбурга

На плотный туман и запах серы пожаловались жители поселка Рудный под Екатеринбургом. По предварительным данным, выброс химических веществ произошел на территории Елизаветинского опытного завода, где находится несколько производственных площадок. На одной из них произошел взрыв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.