130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге

130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге
130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: Е1
Масло загорелось в производственном цехе на ЖБИ в Екатеринбурге. С предприятия было эвакуировано 130 человек.

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильное задымление в районе ЖБИ 13 августа. Из промышленной зоны шел черный дым.

Оказалось, что на предприятии в одном из цехов загорелось масло. На место пожара выезжали спасатели, однако возгорание смогли самостоятельно потушить работники до приезда огнеборцев, пишет Е1.

Напомним, в начале июля жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы с НТМК. Проведенная проверка выявила, что на КХП происходило возгорание пека из-за технических неисправностей. Причиной стало скопление воды после проливных дождей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МЧСпожарзаводЖБИЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы