130 человек эвакуированы из-за пожара на ЖБИ в Екатеринбурге

Масло загорелось в производственном цехе на ЖБИ в Екатеринбурге. С предприятия было эвакуировано 130 человек.

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильное задымление в районе ЖБИ 13 августа. Из промышленной зоны шел черный дым. Оказалось, что на предприятии в одном из цехов загорелось масло. На место пожара выезжали спасатели, однако возгорание смогли самостоятельно потушить работники до приезда огнеборцев, пишет Е1. Напомним, в начале июля жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы с НТМК. Проведенная проверка выявила, что на КХП происходило возгорание пека из-за технических неисправностей. Причиной стало скопление воды после проливных дождей. Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура

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