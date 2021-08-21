86-летний температурный рекорд побит на Урале

Предыдущий рекорд был установлен 86 лет назад -21 августа 1935 года. Тогда столбик термометра остановился на отметке в плюс 31,6 градуса. По словам главного уральского синоптика Галины Шепоренко, температурная норма уже превышена на 8-10 градусов. Лето 2021 года станет рекордным по продолжительности тёплого периода.