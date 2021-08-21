Аномальная жара стала причиной ограничения движения транспорта на уральских дорогах

Так, ограничен проезд большегрузов на трассе М-5 «Урал» на участках с 1549 км по 1871 км, с 11 км по 130 км. На автодороге Р-254 «Иртыш» также ввели ограничения на подъезде к Челябинской, Курганской и Тюменской областям. С 16 км по 146 км временно ограничен проезд на участке магистрали А-310 (Челябинск – Троицк).