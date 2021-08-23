Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 240 гектаров

Posted 23 августа 2021, 03:37
Published 23 августа 2021, 03:37
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
На месте продолжает наращиваться группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны.
Постояльцев баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» эвакуировали. Для транспортировки граждан был выделен автобус.
Вокруг СНТ «Мирный» проложена минерализированная полоса. На месте работают около сотни спасателей и двух десятков спецтехники.
Напомним, в Свердловской области на данный момент действует особый противопожарный режим.