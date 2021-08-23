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Posted 23 августа 2021, 03:37

Published 23 августа 2021, 03:37

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 240 гектаров

Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 240 гектаров

23 августа 2021, 03:37
Фото: 1MI.
Площадь лесного пожара, который бушует вблизи баз отдыха под Первоуральском в Свердловской области, выросла до 240 гектаров, сообщает департамент информационной политики.

На месте продолжает наращиваться группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны.

Постояльцев баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» эвакуировали. Для транспортировки граждан был выделен автобус.

Вокруг СНТ «Мирный» проложена минерализированная полоса. На месте работают около сотни спасателей и двух десятков спецтехники.

Напомним, в Свердловской области на данный момент действует особый противопожарный режим.

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#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Лесной пожар#Природный пожар#Пожары в Свердловской области
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