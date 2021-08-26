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Posted 26 августа 2021, 10:28

Published 26 августа 2021, 10:28

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Нулевые показатели: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 августа

26 августа 2021, 10:28
В четверг 26 августа корреспондент TagilCity.ru делал замеры пяти веществ-загрязнителей на трамвайной остановке в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 10:30. Во время 2-минутных замеров воздуха показатели диоксида азота поднимались до 0,2 мг/м3.

В прямом эфире Instagram журналист редакции произвел 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты при температуре воздуха +21 градус и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Уровень диоксида азота достиг отметки в 0,2 мг/м3.

Завершив онлайн-трансляцию, мы приступили к 20-минутным замерам воздуха. Показатели пяти веществ-загрязнителей на дисплее газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Напомним, 25 августа во время 20-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в воздухе Нижнего Тагила был обнаружен диоксид азота.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Вокзал#Замеры#Загрязнения#Чистый воздух
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