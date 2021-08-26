Нулевые показатели: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 августа

Posted 26 августа 2021, 10:28
Published 26 августа 2021, 10:28
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
В прямом эфире Instagram журналист редакции произвел 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты при температуре воздуха +21 градус и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Уровень диоксида азота достиг отметки в 0,2 мг/м3.
Завершив онлайн-трансляцию, мы приступили к 20-минутным замерам воздуха. Показатели пяти веществ-загрязнителей на дисплее газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Напомним, 25 августа во время 20-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в воздухе Нижнего Тагила был обнаружен диоксид азота.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.