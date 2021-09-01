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Posted 1 сентября 2021, 06:56

Published 1 сентября 2021, 06:56

Modified 29 ноября 2024, 17:25

Updated 29 ноября 2024, 17:25

98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября

98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября

1 сентября 2021, 06:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В 98 сельских школах Свердловской области сегодня 1 сентября начнут работать образовательные центры «Точка Роста». Они созданы для внедрения современных методов обучения детей.

С 2021 года деятельность центров будет иметь основную направленность на такие предметы как «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Все педагоги прошли специальную подготовку и обучение с оборудованием.

Теперь, по мнению министра образования региона Юрия Биктуганова, дети будут получать более качественные знания. В школах, являющихся участниками проекта, созданы специальные кабинеты, где есть все необходимое современное оборудование для изучения естественных и точных наук, сообщает департамент информполитики региона.

Также центры позволят детям освоить навыки проектной деятельности, творческие умения и многие другие полезные социальные навыки. Планируется, что до конца 2024 года в школах, расположенных в селах, откроется еще 310 таких центров. Они открываются в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, один из центров появится на базе школы в Висимо-Утке в Нижнем Тагиле.

#Общество#Касается каждого#Свердловская область#Школа#Образование#Дополнительное образование#Нацпроекты
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