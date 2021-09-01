98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября

Также центры позволят детям освоить навыки проектной деятельности, творческие умения и многие другие полезные социальные навыки. Планируется, что до конца 2024 года в школах, расположенных в селах, откроется еще 310 таких центров. Они открываются в рамках нацпроекта «Образование».