В пригороде Нижнего Тагила появится центр допобразования школьников «Точка роста»

В школе № 9 выделят два помещения для размещения центра. В настоящее время уже определен подрядчик, который займется ремонтом с 1 июля 2019 года. Окончание работ запланировано на начало августа.

Пять педагогов школы прошли обучения по программе «Гибкие компетенции проектной деятельности». Для занятий в центр привлекут федеральных экспертов и тьюторов.

Цель учреждения — создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания школьников.

Планируется, что центр смогут посещать школьники сельских местностей Нижнего Тагила. Проект ориентирован на развитие общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации учеников.

В пределах основной общеобразовательной программы мы планируем охватить 100% учащихся занятиями по формированию современных компетенций и навыков у ребят по таким учебным предметам как: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности. Кроме того, не менее 70% ребят будут учиться по дополнительным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, сказала начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева.