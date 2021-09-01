Без загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 сентября

Posted 1 сентября 2021, 06:46
Published 1 сентября 2021, 06:46
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
В прямом эфире Instagram журналистом редакции TagilCity.ru были сделаны 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты при температуре воздуха +8 градусов и юго-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались по нолям.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Туман окутал Нижний Тагил 1 сентября.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.