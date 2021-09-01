Без загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 сентября

В прямом эфире Instagram журналистом редакции TagilCity.ru были сделаны 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты при температуре воздуха +8 градусов и юго-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались по нолям.