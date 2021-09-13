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Жители двух уральских поселков заявили о закрытии единственного сельского магазина

13 сентября 2021, 09:22
Фото: 1MI
Жители поселков Красногвардейский и Крутой узнали о закрытии единственного на оба населенных пункта продуктового магазина. Начата распродажа товара.

Сам магазин располагается в поселке Красногвардейский, но жители соседнего села Крутой также пользовались им, сообщает Ура.ру.

Всего в двух поселках Березовского городского округа проживает около 200 человек, часть из них составляют дети и пенсионеры. Владельцы торговой точки отказались комментировать причины закрытия торговой точки. Магазин сейчас распродает остатки товара.

Напомним, в середине июля 2021 года стало известно о решении руководства торговой сети «Магнит» о закрытии нескольких «Мегамартов» в Екатеринбурге и Свердловской области.

«Магнит» закроет часть свердловских «Мегамартов»
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#Село#Магазин#Закрытие#Березовский район#Общество
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