Превышение ПДК диоксида азота в два раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 сентября

Двухминутные замеры показали наличие в воздухе диоксида азота в размере до 1,5 мг/м3 (ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода — до 0,22 мг/м3 (ПДК 0,008 мг/м3), синильной кислоты — до 0,2 мг/м3 (ПДК 0,01 мг/м3). Во время контрольных 20-минутных замеров показатель диоксида азота составил 0,4 мг/м3, что превышает норму вещества в два раза.