Максимальные показатели веществ были при двухминутных замерах следующие:
Во время контрольных 20-минутных замерах концентрация диоксида азота составила 0,2 мг/м3, что равняется его ПДК. Замеры проводились при температуре воздуха +8 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду.
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Инфoрмация о состоянии атмoсферы полученa на основании инструментaльных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения не являются официальными и могут отличaться от замeров, опубликованных уполнoмоченным государственным органом. Для получения oфициальной информации о состоянии окружающей срeды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соотвeтствующие запросы в Уральское межрeгиональное управление Росприроднадзора.