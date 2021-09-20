TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диоксид азота в воздухе. Замеры в Нижнем Тагиле 20 сентября

20 сентября 2021, 12:03
Фото: TagilCity.ru
20 сентября во время замеров воздуха на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал в воздухе три вещества-загрязнителя.

Максимальные показатели веществ были при двухминутных замерах следующие:

  • диоксид азота- 4,3 мг/м3;
  • диоксид серы — 0,9 мг/м3;
  • сероводород — 0,32 мг/м3.

Во время контрольных 20-минутных замерах концентрация диоксида азота составила 0,2 мг/м3, что равняется его ПДК. Замеры проводились при температуре воздуха +8 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Инфoрмация о состоянии атмoсферы полученa на основании инструментaльных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения не являются официальными и могут отличaться от замeров, опубликованных уполнoмоченным государственным органом. Для получения oфициальной информации о состоянии окружающей срeды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соотвeтствующие запросы в Уральское межрeгиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме
Результаты замеров, неудача Роспотребнадзора и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
#Диоксид азота#Замеры#Воздух#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25