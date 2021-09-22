TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

35-летняя Ирина Бородкина с пирсингом и татуировками разыскивается в Нижнем Тагиле

22 сентября 2021, 13:29
Фото: 1MI
35-летняя Ирина Бородкина с 19 сентября разыскивается в Нижнем Тагиле. В тот день она ушла из дома на Черноисточинском шоссе после ссоры с родными. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением в полицию обратилась сестра женщины. Сотовый телефон пропавшей остался дома. Отмечается, что она имеет заболевание, поэтому может нуждаться в медицинской помощи.

Женщина имеет рост 156-160 сантиметров, среднее телосложение и зеленые глаза. У нее черные волосы и черно-белые дреды. На момент пропажи была одета в футболку салатового цвета, синие джинсы, белые кроссовки, серое пальто и широкий ремень черного цвета.

Имеет особые приметы, среди которых несколько тату: на левой руке надпись на латыни, на левом предплечье изображен скорпион, а на левой лопатке пантера. Также в правой ноздре у женщины пирсинг — лабрет. Тагильчанку разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и стражи порядка.

Если вам известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 20: 97-65-02.

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

Напомним, 14 сентября житель Екатеринбурга Лев Семухин ушел из дома. С тех пор вестей о нем ничего не известно, а поисками занимается полиция и волонтеры. Мужчина оставил дома деньги, мобильный телефон и документы.

Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
45-летний офицер Александр Вяткин пропал в ЕкатеринбургеНайденный в больнице Екатеринбурга мужчина оказался однофамильцем пропавшего офицераПоиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге
#Пропал#Пропал человек#Полиция#Поиски#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25