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Подозреваемый в сутенерстве и организации ОПГ отпущен на свободу в Екатеринбурге

22 сентября 2021, 03:47
Фото: 1МI
Алексей Колосов, которого следователи подозревают в ряде тяжких преступлений, отпущен на свободу по истечению максимально допустимого срока содержания под стражей.

Подозреваемого в совершении ряда тяжких преступлений Алексея Колосова выпустили на свободу в Екатеринбурге по истечению максимально допустимого срока содержания под стражей, сообщает E1.

Мужчина вышел на свободу, так как истекли 18 месяцев возможного по закону содержания под стражей, но следствие не смогло за это время направить дело в суд. Подозреваемого в сутенерстве, создании ОПГ и вымогательствах выпустили под более мягкую меру пресечения.

Следователя Юлию Макерову, которая ранее вела дело Колосова, сначала отстранили от дела, после чего уволили. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело: она якобы получила взятку от потерпевших по делу Колосова. Женщину отправили в СИЗО.

Макерова считается одним из лучших специалистов по раскрытию дел о бандах.

Напомним, майора полиции Юлию Макерову, ведущую дело Алексея Колосова, подозревают в получении взятки. Несмотря на процессуальные нарушения, женщину содержат под стражей в СИЗО Екатеринбурга.

Уволенная за взятку следователь по делам банд в Екатеринбурге оставлена в СИЗО
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