Начальник полиции Первоуральска Грехов выпущен из СИЗО под домашний арест

9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга решил выпустить из следственного изолятора Олега Грехова, так как бывший начальник полиции Первоуральска подал апелляцию. Новая мера наказания действует до 6 января 2019 года, сообщает ЕАН.