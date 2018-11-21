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Начальник полиции Первоуральска Грехов выпущен из СИЗО под домашний арест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник полиции Первоуральска Грехов выпущен из СИЗО под домашний арест

Сегодня, 20:15ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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