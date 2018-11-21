Начальник полиции Первоуральска Грехов выпущен из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 20:15ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Олегу Грехову, которого обвиняют во взяточничестве, присудили меру наказания в виде домашнего ареста до 6 января 2019 года.
9 ноября Октябрьский районный суд Екатеринбурга решил выпустить из следственного изолятора Олега Грехова, так как бывший начальник полиции Первоуральска подал апелляцию. Новая мера наказания действует до 6 января 2019 года, сообщает ЕАН.
Напомним, что Олега Грехова арестовали 7 ноября 2018 года. Начальника полиции обвинили в получении взятки.
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