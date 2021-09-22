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Разложили взрывчатку в зданиях: пятеро террористов задержаны в Екатеринбурге

22 сентября 2021, 08:38
Фото: 1MI
Пятеро мужчин, принявших идеологию «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), задержаны сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге.

Среди них один россиянин и четверо таджиков, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным издания, мужчины готовились к терактам.

Они изготовили три килограмма взрывчатки и разложили на хранение в нескольких зданиях Екатеринбурга.

По информации канала, в создании сообщества подозреваются двое мужчин. Кроме того, у преступников была собственная штаб-квартира. Она располагалась на улице Свердлова. Они уже завербовали несколько человек, убедив в необходимости проведения терактов.

Организаторам грозит до 30 лет лишения свободы.

Информацию о задержании подтвердил Е1 источник в ФСБ.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге был осужден мужчина за спонсирование террористов.

За спонсирование террористов мужчина получил два года колонии в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Терроризм#Арест#Задержание#Новости УрФО#Происшествия
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