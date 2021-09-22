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Зарезанная и сожженная семья и нехватка полицейских. Итоги дня в Свердловской области

22 сентября 2021, 14:31
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 сентября.

Трупы четырехлетних мальчиков-близнецов и их матери были обнаружены после пожара в одной из квартир Кировграда. Предварительно, убийца — 35-летний сожитель погибшей, он был задержан. После совершения преступления мужчина поджег квартиру. Соседи говорят, что женщина рассталась с отцом детей, гражданским мужем Дмитрием. Накануне ЧП в квартире был слышен шум, там употребляли алкоголь. В правоохранительных органах официальных комментариев пока не дают.

Трупы близнецов и их мамы найдены в пожаре в Кировграде
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В полиции Нижнего Тагила не хватает 90 сотрудников, именно столько вакансий от МУ МВД «Нижнетагильское» размещено в сентябре в Центре занятости населения. Так, в городе требуются участковые, следователи, оперуполномоченные и инспекторы ДПС. Зарплата начинающих сотрудников оценивается примерно в 25 тысяч рублей.

Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников
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Многодетный вдовец из Нижнего Тагила Сергей Максимов принял участие в передаче «Мужское и женское» на Первом канале. Сестры погибшей жены утверждают, что он употребляет наркотики и пропивает детские пособия, они пытаются лишить Максимова родительских прав. На передаче Сергей прошел экспресс-тест на наличие в организме запрещенных веществ, который оказался положительным.

Многодетному тагильчанину провели тест на наркотики на передаче «Мужское и женское»
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Тело мужчины было найдено на улице Екатеринбурга. По словам очевидцев, перед этим погибший скандалил с оппонентом. Полиция задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в убийстве. У мужчины было найден нож, который он спрятал под раковиной у себя дома.

Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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