TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего в котловане в Екатеринбурге

23 сентября 2021, 04:10
Фото: 1МI
Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в котловане на стройке в Екатеринбурге. Мужчина оказался погребен под 7-метровым слоем земли после обрушения.

22 сентября 2021 года при обрушении подпорной стены котлована на улице имени Шолохова в Екатеринбурге погиб рабочий, сообщает старший помощник главы СК СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Еще одни пострадавший, предположительно, родственник погибшего, был доставлен в больницу Екатеринбурга. Оба рабочих оказались уроженцами Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при строительстве, назначены экспертизы.

Фото: следственный комитет по Свердловской области

Эвакуация рабочего из-под завала осложнялась тем, что котлован быстро заполнялся водой из поврежденной трубы: предположительно, в нее рабочие пытались сделать врезку, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 4 сентября 2021 года мотор-редуктор упал на голову женщине на одном из предприятий Березовского. Пострадавшая госпитализирована, следователи разбираются в причинах происшествия.

Мотор рухнул с высоты на голову кладовщика на предприятии в Березовском
Узнать подробнее

Материалы по теме
Деревянные балки упали на рабочего с высоты 16 этажа на стройке в Екатеринбурге: мужчина погиб на местеРуководство компании-застройщика, на территории стройки которой сегодня погиб рабочий, едет в Нижний Тагил
#СК РФ#Екатеринбург#Нарушения#Уголовное дело#Погибший#Техника безопасности#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25