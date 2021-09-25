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Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле

25 сентября 2021, 07:35
Фото: Flickr
В Нижнем Тагиле в ближайшие сутки похолодает до минус 4 градусов ночью. Местами по области возможно понижение температуры до — 5 градусов.

Синоптики предупредили о похолодании в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле. Ночью 25 сентября столбик термометра опустится до отметки в минус 4 градуса, а по Свердловской области — до -5 градусов. Днём 26 сентября будет ненамного теплее — воздух прогреется до +7 градусов, утром возможны туманы, преимущественно без осадков. Ночью пройдёт небольшие дожди. Ветер обещают юго-восточный со скоростью до 8 метров в секунду.

На территории Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге — неблагоприятные метеорологические условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Смог накроет Свердловскую область до конца недели
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