Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле

Синоптики предупредили о похолодании в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле. Ночью 25 сентября столбик термометра опустится до отметки в минус 4 градуса, а по Свердловской области — до -5 градусов. Днём 26 сентября будет ненамного теплее — воздух прогреется до +7 градусов, утром возможны туманы, преимущественно без осадков. Ночью пройдёт небольшие дожди. Ветер обещают юго-восточный со скоростью до 8 метров в секунду.