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Смерть криминального авторитета и штурм спецназа. Итоги дня в Свердловской области

30 сентября 2021, 16:08
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 сентября.

Криминальный авторитет Герман Гардт, известный как Гера с ЖБИ, умер в Екатеринбурге, ему было 50 лет. Погибший был организатором «стрелки» в августе 2021 года, тогда силовики задержали 30 человек и изъяли оружие. Известно, что Гардт был спортсменом и бизнесменом, который помогал спортклубам. Хотя он никогда не жаловался на проблемы с сердцем, медики приехавшей скорой помощи не смогли его спасти.

Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге
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Шоумен Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял назначение 73-летней Любови Борковой главой молодежной комиссии администрации Екатеринбурга. Он иронизировал, что ее возраст не соответствует новой должности. Ургант предположил, что молодежь будет называть ее «бабой Любой».

73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга «подверглась» шуткам Урганта
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Девочку, который силой забрал у матери отец и прятал несколько месяцев, нашли в Нижнем Тагиле. Для операции по возвращению несовершеннолетней привлекались полиция и спецназ. После беседы с психологом и органами опеки мужчина вернул ребенка. Это уже не первый случай похищения девочки, хотя по решению суда она должна жить с матерью. В 2020 году отец укрывал ее в Екатеринбурге, где был обнаружен судебными приставами.

Спецназ забрал девочку у прятавшего ее отца и вернул матери из Нижнего Тагила
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Из-за пропавших из квартиры джинсов пенсионерка из Екатеринбурга взяла в заложники беременную риэлтора и угрожала ей ножом. Накануне девушка пришла к ней с потенциальным покупателем. После ухода посетителей пожилая женщина обнаружила пропажу джинсов и подумала, что их украли именно они. Пенсионерка позвонила риэлтору и под надуманным предлогом пригласила к себе. В квартире она отобрала у девушки телефон и потребовала вернуть штаны, угрожая ножом. Мирно разрешить ситуацию смог хозяин джинсов, сын пенсионерки, который приехал вместе с супругом потерпевшей. Теперь за это преступление обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Итоги#Свердловская область#Общество
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