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Posted 10 октября 2021, 12:15

Published 10 октября 2021, 12:15

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Попавший под поезд парень и ДТП с фурой. Итоги дня в Свердловской области

Попавший под поезд парень и ДТП с фурой. Итоги дня в Свердловской области

10 октября 2021, 12:15
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 октября.

32-летний екатеринбуржец Сергей обвинил местную полицию в бездействии. 3 июля его избили и сломали ногу. Уралец рассказал, что его покалечил спутник женщины, над которой он подшутил. После этого мужчина месяц пролежал в больнице, и теперь получает отказы в возбуждении уголовного дела. В управлении МВД по Екатеринбургу заявили, что проверка по данному факту продолжается, а решение по заявлению не принималось долгое время, так как не было окончательной информации о тяжести вреда здоровью мужчины.

Избитый мужчина в Екатеринбурге обвинил полицию в бездействии
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Под Каменском-Уральским водитель иномарки утроил ДТП с тремя автомобилями. Инцидент произошел на 70-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Сначала водитель Toyota столкнулся с фурой Scania, после чего со встречным Hyundai. В результате травмы получили водитель и пассажир Hyundai, сидевший справа на переднем сиденье.

Два человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Каменском-Уральским
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Сотрудники МЧС потушили лесной пожар около Солнечного в Екатеринбурге. По словам очевидцев, огонь разгорелся на западе, после чего его ветром сдуло к дороге с Горного Щита. Также стало известно о пожаре в районе коттеджного поселка Зеленоборский-1. Там горела сухая трава. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и были задействовано 5 пожарных машин.

Ночью с 9 на 10 октября 18-летнего парня сбил грузовой состав на железнодорожной станции в Екатеринбурге. Пострадавший выжил и получил лишь легкие травмы. Машинист грузового состава сообщил о том, что вблизи станции Площадка ВИЗ локомотив сбил человека. Приехали две бригады «скорой помощи». В результате уралец получил ушиб лобной области, ссадину плеча и был доставлен на лечение в больницу № 23.

18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив
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