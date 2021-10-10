Попавший под поезд парень и ДТП с фурой. Итоги дня в Свердловской области

32-летний екатеринбуржец Сергей обвинил местную полицию в бездействии. 3 июля его избили и сломали ногу. Уралец рассказал, что его покалечил спутник женщины, над которой он подшутил. После этого мужчина месяц пролежал в больнице, и теперь получает отказы в возбуждении уголовного дела. В управлении МВД по Екатеринбургу заявили, что проверка по данному факту продолжается, а решение по заявлению не принималось долгое время, так как не было окончательной информации о тяжести вреда здоровью мужчины.