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Posted 22 октября 2021, 09:03

Published 22 октября 2021, 09:03

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области

Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области

22 октября 2021, 09:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Третий день подряд в Свердловской области фиксируется более 600 случаев заражения коронавирусом. В регионе снова установлен абсолютный рекорд по заболевшим за сутки с начала пандемии.

За сутки в Свердловской области подтверждено 619 новых случаев COVID-19

В общей сложности с начала пандемии коронавируса выявлено 151,3 тысячи случаев заражения инфекцией.

В России за сутки инфекция выявлена у 37 141 человека. Отмечается, что 3397 пациентов переносят заболевание без клинических проявлений болезни. Всего число заболевших составляет 8,16 миллиона человек.

412 человек выписаны из больниц Свердловской области после выздоровления от COVID-19

Всего выздоровевших с начала пандемии в регионе насчитывается 137,7 тысячи человек.

В России количество выздоровевших увеличилось до 7,11 миллиона человек, из них за сутки из больниц выписаны 25,4 тысячи человек.

От коронавируса в Свердловской области скончались 7193 человека

За сутки с 21 по 22 октября в регионе скончались о инфекции 33 уральца.

В России за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. Общее количество умерших достигло 228,4 тысячи человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Заболеваемость
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