Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области

Posted 22 октября 2021, 09:03
Published 22 октября 2021, 09:03
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
В общей сложности с начала пандемии коронавируса выявлено 151,3 тысячи случаев заражения инфекцией.
В России за сутки инфекция выявлена у 37 141 человека. Отмечается, что 3397 пациентов переносят заболевание без клинических проявлений болезни. Всего число заболевших составляет 8,16 миллиона человек.
Всего выздоровевших с начала пандемии в регионе насчитывается 137,7 тысячи человек.
В России количество выздоровевших увеличилось до 7,11 миллиона человек, из них за сутки из больниц выписаны 25,4 тысячи человек.
За сутки с 21 по 22 октября в регионе скончались о инфекции 33 уральца.
В России за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. Общее количество умерших достигло 228,4 тысячи человек.