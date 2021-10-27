Об угрозах заявили организаторы феминистской выставки в Екатеринбурге

На данный момент девушки уже обратились в Роскомнадзор и пожаловались на канал, призывающий к травле, а также содержащий угрозы в адрес организаторов и участниц, сообщают «Вечерние ведомости». Лира отметила, что на открытии выставки будет усилена охрана.