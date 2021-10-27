Отряд ЮИД из Каменска-Уральского стал лучшим в России

В ходе смены ребята изучали культуру поведения на дорогах: проходили образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждали полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда. Ключевым этапом смены стала работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Свои идеи дети представили в финале программы на итоговой выставке «Страна ЮИД», подчеркнули в ГИБДД.