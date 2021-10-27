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Отряд ЮИД из Каменска-Уральского стал лучшим в России

27 октября 2021, 13:48
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Юные инспектора дорожного движения из Каменска-Уральского заняли первое место во всероссийском слете отрядов ЮИД. Всего у свердловчан было 37 конкурентов.

Руководит отрядом ЮИД в Каменске-Уральском Ольга Забродина. Соревнования проходили на базе всероссийского детского центра «Орленок», сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В ходе смены ребята изучали культуру поведения на дорогах: проходили образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждали полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда. Ключевым этапом смены стала работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Свои идеи дети представили в финале программы на итоговой выставке «Страна ЮИД», подчеркнули в ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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#Школьники#ГИБДД#ЮИД#Каменск-Уральский#Общество
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