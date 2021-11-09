Стало известно о состоянии нашедшегося в Самаре екатеринбуржца

Как стало известно, мужчина два дня находился без сознания. На данный момент он все еще в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Уральца обнаружили лежащим на улице. С собой у него не были документов и вещей. Также мужчина прошел проверку на алкоголь и наркотики. Он был чист, сообщает Е1.