Ушла из больницы и пропала: в Екатеринбурге неделю ищут 26-летнюю девушку

До дома девушка так и не дошла. Ее подруга обратилась в поисковой отряд «Лиза Алерт», когда 24 октября узнала о пропаже от ее сожителя. При этом девушка оставила телефон дома, сообщили в отряде, пишет «КП-Екатеринбург».
Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 сантиметров. У нее голубые глаза и черные волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку и серые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.
Напомним, месяц назад в Екатеринбурге пропал 18-летний молодой человек. О его местонахождении неизвестно с 22 сентября 2021 года.