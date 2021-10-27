Ушла из больницы и пропала: в Екатеринбурге неделю ищут 26-летнюю девушку

Ушла из больницы и пропала: в Екатеринбурге неделю ищут 26-летнюю девушку
Ушла из больницы и пропала: в Екатеринбурге неделю ищут 26-летнюю девушку
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: 1MI
Чуть больше недели назад 26-летняя Алина Рыбина ушла из больницы в Екатеринбурге и пропала. Она поступила в больницу на скорой помощи 18 октября, но от госпитализации отказалась.

До дома девушка так и не дошла. Ее подруга обратилась в поисковой отряд «Лиза Алерт», когда 24 октября узнала о пропаже от ее сожителя. При этом девушка оставила телефон дома, сообщили в отряде, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото:"Лиза Алерт"

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 сантиметров. У нее голубые глаза и черные волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку и серые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.

Напомним, месяц назад в Екатеринбурге пропал 18-летний молодой человек. О его местонахождении неизвестно с 22 сентября 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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