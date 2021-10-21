Пропавшая при таинственных обстоятельствах женщина найдена сыщиками в Екатеринбурге

Женщина из села Никольское Сысертского района неделю назад поехала в районную больницу, после чего ее следы потерялись, на связь с родными она не выходила, сообщает E1.
В больнице Сысерти женщине выдали направление в одну из клиник Екатеринбурга, однако родственники пропавшей не знали, добралась ли она до нее или нет. Лишь спустя несколько дней родные обратились в полицию.
К счастью, таинственно исчезнувшая женщина действительно обнаружена, она жива и участником никакой криминальной истории не стала. Она действительно находится в одной из клиник Екатеринбурга и проходит курс лечения. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Местонахождение женщины 21 октября установили оперативники уголовного розыска территориального ОВД. Поисковым мероприятиям полиции дан отбой.
Напомним, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» начали поиски жителя Екатеринбурга, который пропал еще летом этого года. 20-летний Иван Наумов пропал 16 августа и до настоящего момента о его месте нахождения ничего не известно.