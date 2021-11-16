8 миллиардов рублей затрачено на антиковидные меры и медицину в Свердловской области

На первичное звено уральской медицины также было затрачено 3,1 миллиарда рублей. Деньги пошли на закупку 1500 единиц сложного современного оборудования, 276 автомобилей. Уже до конца текущего года в селах Свердловской области заработают еще 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной практики.