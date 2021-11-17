Преподаватели УрГЭУ без прививок отстранены от работы без зарплаты в Екатеринбурге

Ранее студенты УрГЭУ жаловались, что в стенах ВУЗа не соблюдаются антиковидные меры, все ходят без масок, а сама маска нужна только для входа в здание. Учащиеся требовали перевести их на дистант, но пока они учатся очно. Похожая ситуация сложилась и в некоторых других ВУЗах Екатеринбурга.