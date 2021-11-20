TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанин чудом остался жив после пожара в одной из квартир в центре города

20 ноября 2021, 13:43
Фото: ОНД и ПР по Свердловской области
Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир пятиэтажки на Пархоменко в Нижнем Тагиле. Полураздетого мужчину эвакуировали по автолестнице из объятой пламенем квартиры.

Сообщение о возгорании в Нижнем Тагиле поступило на пульт диспетчера в 12 часов 42 минуты 20 ноября. Как сообщили в ОНД МЧС по Свердловской области, огонь охватил квартиру на 5 этаже пятиэтажки на улице Пархоменко. Приехавшие на место спасатели вывели из пылающего жилища полураздетого мужчину. Еще троих человек с масками на лицах и десять без спецсредств удалось эвакуировать по лестничным маршам.

Спустя 25 минут огонь был потушен.

Напомним, рядом с автозаправкой в Екатеринбурге 20 ноября загорелся автосервис.

Автосервис загорелся рядом с заправкой в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Личность погибшего на пожаре неизвестного мужчины в Екатеринбурге установленаДве сестры из многодетной семьи погибли при пожаре в свердловском селе Таборы
#Пожарные#Пожары в Свердловской области#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25