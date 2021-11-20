Тагильчанин чудом остался жив после пожара в одной из квартир в центре города

Сообщение о возгорании в Нижнем Тагиле поступило на пульт диспетчера в 12 часов 42 минуты 20 ноября. Как сообщили в ОНД МЧС по Свердловской области, огонь охватил квартиру на 5 этаже пятиэтажки на улице Пархоменко. Приехавшие на место спасатели вывели из пылающего жилища полураздетого мужчину. Еще троих человек с масками на лицах и десять без спецсредств удалось эвакуировать по лестничным маршам.