Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику

Posted 30 ноября 2021, 10:56
Published 30 ноября 2021, 10:56
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Как считает надзорное ведомство, экс-сотрудник ДПС из Москвы Артур Косицын не перестал представлять опасность для общества, сообщает "КП-Екатеринбург". Приговоренный к почти 14 годам лишения свободы за 26 изнасилований Косицын ходатайствовал в Тагилстроевский суд о замене оставшихся 1 года и 18 дней заключения на обязательные работы. Суд принял сторону серийного насильника, отбывающего свой срок в ИК-13 в Нижнем Тагиле, вопреки протестам прокуратуры. Апелляцию надзорного органа на это решение рассмотрит Свердловский областной суд.
Напомним, что Косицын держал в страхе жительниц столицы России целых четыре года: он заходил за ними в подъезды и лифты и нападал, угрожая жезлом сотрудника ДПС, в который было воткнуто шило. Всего от маньяка пострадали 26 женщин. Психологическая экспертиза сочла экс-полицейского вменяемым.