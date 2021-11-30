Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику

Как считает надзорное ведомство, экс-сотрудник ДПС из Москвы Артур Косицын не перестал представлять опасность для общества, сообщает "КП-Екатеринбург". Приговоренный к почти 14 годам лишения свободы за 26 изнасилований Косицын ходатайствовал в Тагилстроевский суд о замене оставшихся 1 года и 18 дней заключения на обязательные работы. Суд принял сторону серийного насильника, отбывающего свой срок в ИК-13 в Нижнем Тагиле, вопреки протестам прокуратуры. Апелляцию надзорного органа на это решение рассмотрит Свердловский областной суд.