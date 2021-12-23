Полиция нашла тело пенсионерки в Екатеринбурге после жалоб соседей на жуткий запах

Как уточнили в МВД Екатеринбурга, после поступления сообщения от жильцов, полицейские установили личность хозяйки квартиры и связались с ее внучкой, которая пообещала приехать к своей бабушке в ближайшее время, но не сделала этого. Тогда и было принято решение о вскрытии квартиры.