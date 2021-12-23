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Полиция нашла тело пенсионерки в Екатеринбурге после жалоб соседей на жуткий запах

23 декабря 2021, 13:58
Фото: 1MI
После жалоб соседей на трупный запах стражи правопорядка вскрыли квартиру в Екатеринбурге и обнаружили тело женщины.

Заявление о запахе жильцы «девятиэтажки» на улице Ясной написали 22 декабря. В квартире жила одинокая 80-летняя пенсионерка, которую никто из проживающих в подъезде не видел целый месяц. По словам жильцов, поначалу сотрудники правоохранительных органов отказывались проникать на территорию частной собственности.

Как уточнили в МВД Екатеринбурга, после поступления сообщения от жильцов, полицейские установили личность хозяйки квартиры и связались с ее внучкой, которая пообещала приехать к своей бабушке в ближайшее время, но не сделала этого. Тогда и было принято решение о вскрытии квартиры.

Сейчас СК проводит проверку по факту смерти женщины. На данный момент признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщает Е1.

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