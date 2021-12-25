TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заставлявший свою дочь слушать крики и целоваться свердловчанин задержан

25 декабря 2021, 12:48
Фото: 1МI
Житель Краснотурьинска, который снимал видео с криками и поцелуями со своей маленькой дочерью, был задержан полицейскими после жалобы местных жителей. Видевшие трансляции злоумышленника свердловчане записали действия мужчины и разослали по пабликам, чтобы привлечь внимание правоохранителей.

33-летний житель Краснотурьинска на протяжении трех дней вел трансляции, как пьет и курит в присутствии своей 5-летней дочери, а также орет на ребенка и заставляет девочку себя целовать. Проживающая с ними бабушка, во время онлайна просит девочку не кричать и не сопротивляться папе, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Зрители данной трансляции записали видео и разослали во все местные паблики, чтобы привлечь к мужчине внимание правоохранителей.

В итоге накануне свердловчанина задержали. Как рассказали редакции в полиции, 33-летний житель Краснотурьинска был неоднократно судим, последний раз — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). Мужчина сейчас находится под стражей.

Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка
Узнать подробнее

Материалы по теме
Полиция проверит видео с дающей пощечину школьнику учительницей из Березовского
#Краснотурьинск#Видеоблог#Трансляция#Видео#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25