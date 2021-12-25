Заставлявший свою дочь слушать крики и целоваться свердловчанин задержан

33-летний житель Краснотурьинска на протяжении трех дней вел трансляции, как пьет и курит в присутствии своей 5-летней дочери, а также орет на ребенка и заставляет девочку себя целовать. Проживающая с ними бабушка, во время онлайна просит девочку не кричать и не сопротивляться папе, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».