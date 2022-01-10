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843 ребенка родились за новогодние праздники в Свердловской области

10 января 13:12
Фото: 1MI
За новогодние праздники в Свердловской области появились на свет 843 ребенка. Из них 380 родились в крупнейших перинатальных центрах региона.

Первым новорожденным в новом году стал мальчик. Он родился с весом 3700 граммов. Также в январские праздники на свет появились три двойни. В Екатеринбургском перинатальном центре первой родилась девочка с весом 3270 граммов, а всего за период праздников родились восемь двоен, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре уже 31 декабря 2021 года была организована праздничная выписка малышей. Их наряжали в новогодние костюмы.

В Областном перинатальном центре специалисты тоже решили сделать приятно и детям и родителям, изготовив для них новогодние колпачки.

Сразу три двойни родились в Екатеринбурге за выходные
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#Дети#Екатеринбург#Ребенок#Свердловская область#Новости УрФО#Общество
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