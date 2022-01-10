843 ребенка родились за новогодние праздники в Свердловской области

Первым новорожденным в новом году стал мальчик. Он родился с весом 3700 граммов. Также в январские праздники на свет появились три двойни. В Екатеринбургском перинатальном центре первой родилась девочка с весом 3270 граммов, а всего за период праздников родились восемь двоен, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.