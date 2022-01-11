Из-за жалобы тагильчанина «Сбермаркету» запрещено менять цены после заказа товара

Местный житель купил в интернете-магазине несколько килограммов мяса, а также оформил доставку на дом. Однако на следующий день с ним связался сотрудник «Сбермаркета» и сообщил об изменении цены. Стоимость мяса стала выше. Мужчина услышал, что нужно оплатить заказ по новой стоимости, иначе он будет отменен. Тагильчанин не стал вносить средства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.