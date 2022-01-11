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Из-за жалобы тагильчанина «Сбермаркету» запрещено менять цены после заказа товара

11 января 16:17
Фото: 1MI
Свердловский Роспотребнадзор ввел запрет для «Сбермаркета». Теперь запрещено менять цены после того, как товар был заказан. Все началось со случая, который произошел в Нижнем Тагиле.

Местный житель купил в интернете-магазине несколько килограммов мяса, а также оформил доставку на дом. Однако на следующий день с ним связался сотрудник «Сбермаркета» и сообщил об изменении цены. Стоимость мяса стала выше. Мужчина услышал, что нужно оплатить заказ по новой стоимости, иначе он будет отменен. Тагильчанин не стал вносить средства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также мужчина обратился в управление, которое начало внеплановую проверку. По ее итогам суд обязал, что компания должна называть покупателям достоверную информацию и не допускать изменения цен.

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