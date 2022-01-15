Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила

Юный тагильчанин уже шесть лет занимается в спортшколе «Юность» и хочет связать свою жизнь с футболом. Его команда уже успела завоевать несколько призовых мест в городских и областных соревнованиях, сообщили в пресс-службе городской администрации. На поле Сабир выступает в роли полузащитника.