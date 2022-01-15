TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила

15 января 05:58
Фото: 1MI
Мечту 15-летнего Сабира Гурбанова в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Глава города подарил юному спортсмену футбольные бутсы, поздравил Сабира и его родителей с наступившим Новым годом, а также пожелал мальчику успехов в учебе и в футболе.

Я верил, что мое новогоднее желание исполнится. Обязательно надену их на следующую тренировку,поделился Сабир.

Юный тагильчанин уже шесть лет занимается в спортшколе «Юность» и хочет связать свою жизнь с футболом. Его команда уже успела завоевать несколько призовых мест в городских и областных соревнованиях, сообщили в пресс-службе городской администрации. На поле Сабир выступает в роли полузащитника.

После «Елки желаний» исполнилась мечта школьницы из Асбеста
Узнать подробнее

Материалы по теме
Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»
#Владислав Пинаев#Подарок#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25