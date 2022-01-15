Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила

Глава города подарил юному спортсмену футбольные бутсы, поздравил Сабира и его родителей с наступившим Новым годом, а также пожелал мальчику успехов в учебе и в футболе.
Я верил, что мое новогоднее желание исполнится. Обязательно надену их на следующую тренировку,поделился Сабир.
Юный тагильчанин уже шесть лет занимается в спортшколе «Юность» и хочет связать свою жизнь с футболом. Его команда уже успела завоевать несколько призовых мест в городских и областных соревнованиях, сообщили в пресс-службе городской администрации. На поле Сабир выступает в роли полузащитника.