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Posted 22 января 2022, 10:05

Published 22 января 2022, 10:05

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

22 января 2022, 10:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
823 случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки зафиксирован в Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает оперштаб.

В последний раз антирекорд по суточной заболеваемости был зарегистрирован 20 ноября 2021 года, тогда инфекция была подтверждена у 749 свердловчан.

Общее число заболевших в регионе составляет 209,6 тысячи человек. Также за сутки по выздоровлению было выписано 856 пациентов, всего излечилось 184,7 тысячи свердловчан. Кроме того, в оперштабе подтвердили смерть 22 человек, за время пандемии скончалось 9,8 тысячи заболевших.

По России с 21 по 22 января новая коронавирусная инфекция диагностирована у 57,2 тысячи человек, всего выявлено более 11 миллионов случаев. Общее число выписанных достигло 10 миллионов россиян, из них 25,5 тысячи выздоровели за минувшие сутки. Зафиксирован 681 летальный случай, с начала пандемии умерло 325,4 тысячи пациентов.

Напомним, в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 18 тысяч человек.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Статистика#Заболеваемость
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