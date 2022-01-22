Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

По России с 21 по 22 января новая коронавирусная инфекция диагностирована у 57,2 тысячи человек, всего выявлено более 11 миллионов случаев. Общее число выписанных достигло 10 миллионов россиян, из них 25,5 тысячи выздоровели за минувшие сутки. Зафиксирован 681 летальный случай, с начала пандемии умерло 325,4 тысячи пациентов.