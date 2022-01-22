Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

Posted 22 января 2022, 10:05
Published 22 января 2022, 10:05
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
В последний раз антирекорд по суточной заболеваемости был зарегистрирован 20 ноября 2021 года, тогда инфекция была подтверждена у 749 свердловчан.
Общее число заболевших в регионе составляет 209,6 тысячи человек. Также за сутки по выздоровлению было выписано 856 пациентов, всего излечилось 184,7 тысячи свердловчан. Кроме того, в оперштабе подтвердили смерть 22 человек, за время пандемии скончалось 9,8 тысячи заболевших.
По России с 21 по 22 января новая коронавирусная инфекция диагностирована у 57,2 тысячи человек, всего выявлено более 11 миллионов случаев. Общее число выписанных достигло 10 миллионов россиян, из них 25,5 тысячи выздоровели за минувшие сутки. Зафиксирован 681 летальный случай, с начала пандемии умерло 325,4 тысячи пациентов.
Напомним, в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 18 тысяч человек.