МЧС: Смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками

Posted 24 января 2022, 13:17
Published 24 января 2022, 13:17
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
В ведомстве считают, что смог в областном центре был вызван природными явлениями и безветренной погодой. Запах гари связан с печным отоплением частного сектора города — отсутствие ветра мешает загрязняющим веществам рассеяться в воздухе.
Торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет,подчеркнули в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также считает и замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Курьяков. Чиновник отметил, что все торфяники покрыты снегом, и выбросы дым от них незначительны.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор заявил, что в воздухе столицы региона 24 января превышения ПДК вредных веществ не выявлено.