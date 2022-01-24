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Posted 24 января 2022, 13:17

Published 24 января 2022, 13:17

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

МЧС: Смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками

МЧС: Смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками

24 января 2022, 13:17
Фото: 1MI.
В областном ГУ МЧС заявили, что смог над Екатеринбургом не связан с торфяными пожарами в пригороде.

В ведомстве считают, что смог в областном центре был вызван природными явлениями и безветренной погодой. Запах гари связан с печным отоплением частного сектора города — отсутствие ветра мешает загрязняющим веществам рассеяться в воздухе.

Торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет,подчеркнули в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также считает и замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Курьяков. Чиновник отметил, что все торфяники покрыты снегом, и выбросы дым от них незначительны.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор заявил, что в воздухе столицы региона 24 января превышения ПДК вредных веществ не выявлено.

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