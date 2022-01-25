За публичное оскорбление сотрудника ДПС пойдет под суд житель Черноисточинска

Как полагает следствие, 28 августа прошлого года 48-летний мужчина, будучи нетрезвым, ехал по дороге в поселке Анатольская, и был остановлен работниками ОГИБДД «Нижнетагильское». Недовольный этим фактом, ранее судимый житель Черноисточинска публично разразился нецензурной бранью в отношении одного из страж дорожного порядка.