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Posted 25 января 2022, 14:36

Published 25 января 2022, 14:36

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

За публичное оскорбление сотрудника ДПС пойдет под суд житель Черноисточинска

За публичное оскорбление сотрудника ДПС пойдет под суд житель Черноисточинска

25 января 2022, 14:36
Фото: 1MI.
Уголовное дело в отношении жителя поселка Черноисточинск, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти, направлено в суд.

Как полагает следствие, 28 августа прошлого года 48-летний мужчина, будучи нетрезвым, ехал по дороге в поселке Анатольская, и был остановлен работниками ОГИБДД «Нижнетагильское». Недовольный этим фактом, ранее судимый житель Черноисточинска публично разразился нецензурной бранью в отношении одного из страж дорожного порядка.

Мужчина в ходе следственных мероприятий свою вину признал полностью, уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пригородного района.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Суд#Оскорбление
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