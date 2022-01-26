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Posted 26 января 2022, 14:50

Published 26 января 2022, 14:50

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января

Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января

26 января 2022, 14:50
Фото: 1MI.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности продлено на территории Свердловской области вплоть до конца января. Вредные примеси продолжат плохо рассеиваться до 31 января 20.00.

Данные обстоятельства связаны с устойчивым состоянием атмосферы и отсутствием ветра, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. До начала февраля в регионе продолжит сохраняться безветренная умеренно морозная погода. Температура воздуха ночью будет составлять от -14, до -19 градусов, а днем -6…-11 градусов.

Вероятно, в предстоящем месяце температура повысится на пять градусов.

Напомним, 24 января стало известно, что смог над Екатеринбургом не связан с торфяными пожарами в пригороде. Об этом заявила в областном ГУ МЧС.

МЧС: Смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками
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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Воздух#Смог
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