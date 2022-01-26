Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января

Posted 26 января 2022, 14:50
Published 26 января 2022, 14:50
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Данные обстоятельства связаны с устойчивым состоянием атмосферы и отсутствием ветра, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. До начала февраля в регионе продолжит сохраняться безветренная умеренно морозная погода. Температура воздуха ночью будет составлять от -14, до -19 градусов, а днем -6…-11 градусов.
Вероятно, в предстоящем месяце температура повысится на пять градусов.
Напомним, 24 января стало известно, что смог над Екатеринбургом не связан с торфяными пожарами в пригороде. Об этом заявила в областном ГУ МЧС.