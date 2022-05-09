Парад Победы в Нижнем Тагиле завершили работники местных предприятий и коллективов

В юбилейный для Нижнего Тагила год демонстрация на главной площади города была массовой. Горожане прошлись не только со знаменами и штандартами своих трудовых коллективов. Например, представители некоторых партий были со своими флагами и фотографиями вождей и лидеров. На груди учеников школ георгиевская лента была выложена в форме буквы Z».