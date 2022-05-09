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Posted 9 мая 2022, 08:32

Published 9 мая 2022, 08:32

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

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Парад Победы в Нижнем Тагиле завершили работники местных предприятий и коллективов

9 мая 2022, 08:32
Фото: TagilCity.ru
Больше 30 тысяч тагильчан прошли демонстрацией, замыкая Парад Победы в Нижнем Тагиле.

Среди тех, кто прошелся в составе колонны трудящихся и учащихся на Параде Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, были представители УВЗ, НТМК и других 210 предприятий, образовательный и учебных заведений, а также общественных объединений города.

9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле9 мая в Нижнем Тагиле
9 мая в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

В юбилейный для Нижнего Тагила год демонстрация на главной площади города была массовой. Горожане прошлись не только со знаменами и штандартами своих трудовых коллективов. Например, представители некоторых партий были со своими флагами и фотографиями вождей и лидеров. На груди учеников школ георгиевская лента была выложена в форме буквы Z».

Некоторые горожане принимали участие в шествии со своими семьями.

9 мая 2022 года в Нижнем Тагиле состоялся Парад Победы спустя два года — из-за пандемии коронавируса в России были отменены все массовые мероприятия, в том числе, приуроченные к Дню Победы. Шествие «Бессмертного полка» было перенесено на онлайн платформу.

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила
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