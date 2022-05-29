Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе

Posted 29 мая 2022, 09:35
Published 29 мая 2022, 09:35
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Синоптики метеорологического ресурса «Гисметео» предупреждают, что в понедельник в Нижнем Тагиле концентрация пыльцы березы составит 4 балла по пятибалльной шкале, а во вторник и среду - все 5 баллов.
Для людей, страдающих аллергией на пыльцу березы, это чревато проблемами с дыханием, отеками и кожными высыпаниями. Аллергикам желательно оставаться дома, а если нет возможности - ходить в очках и средствах индивидуальной защиты.
Уже 2-3 июня ожидается понижение концентрации пыльцы до умеренных 2 баллов, сказано на «Гисметео».