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Posted 29 мая 2022, 09:35

Published 29 мая 2022, 09:35

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе

Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе

29 мая 2022, 09:35
Фото: 1MI.
Согласно метеопрогнозам, с 30 мая по 1 июня показатели концентрации пыльцы березы в воздухе Нижнего Тагила достигнут критических отметок.

Синоптики метеорологического ресурса «Гисметео» предупреждают, что в понедельник в Нижнем Тагиле концентрация пыльцы березы составит 4 балла по пятибалльной шкале, а во вторник и среду - все 5 баллов.

Для людей, страдающих аллергией на пыльцу березы, это чревато проблемами с дыханием, отеками и кожными высыпаниями. Аллергикам желательно оставаться дома, а если нет возможности - ходить в очках и средствах индивидуальной защиты.

Уже 2-3 июня ожидается понижение концентрации пыльцы до умеренных 2 баллов, сказано на «Гисметео».

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