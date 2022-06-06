Из-за сообщений о минировании эвакуированы суды Нижнего Тагила

Письма о наличие взрывчатки в зданиях получили работники Ленинского и Пригородного судов. Неделей ранее минированием помещений угрожали представителям судов других муниципалитетов Свердловской области. Теперь угрожающие сообщения не миновали и Нижний Тагил, рассказали «Между строк» в управлении судебного департамента региона.