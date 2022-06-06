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Posted 6 июня 2022, 09:09

Published 6 июня 2022, 09:09

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Из-за сообщений о минировании эвакуированы суды Нижнего Тагила

Из-за сообщений о минировании эвакуированы суды Нижнего Тагила

6 июня 2022, 09:09
Фото: 1MI.
В двух зданиях судов в Нижнем Тагиле утром 6 июня прошла эвакуация в связи с информацией о заложенных бомбах.

Письма о наличие взрывчатки в зданиях получили работники Ленинского и Пригородного судов. Неделей ранее минированием помещений угрожали представителям судов других муниципалитетов Свердловской области. Теперь угрожающие сообщения не миновали и Нижний Тагил, рассказали «Между строк» в управлении судебного департамента региона.

Прибывшие на место после получения тревожных сообщений экстренные службы, проведя эвакуацию, осмотрели здания. В ходе проверки никаких подозрительных предметов не найдена, сообщения признаны ложными, работа судов уже возобновлена.

По имеющейся информации, хулиганы, приславшие угрозы, выдвигали требования освободить террориста, чуть более года назад совершившего массовый расстрел в казанской школе.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Эвакуация#Минирование#Хулиганство
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