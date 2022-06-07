Заместители главы Тагила отчитались о доходах, а хулиган хотел убить палкой воронят

Заместители главы Нижнего Тагила отчитались о полученных доходах в 2021 году. Больше всего получил замглавы по соцполитике Валерий Суров — 2,25 млн. На втором месте оказался замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, его доход составил 1,99 млн. На третьей строке — замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов, он получил 1,95 млн. Немного меньше, а именно 1,93 млн, составил доход первого замглавы города Вячеслава Горячкина. Мария Ивушкина, управляющая делами администрации, задекларировала 1,17 млн. Вся недвижимость чиновников зарегистрирована в России.