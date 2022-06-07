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Posted 7 июня 2022, 14:41

Published 7 июня 2022, 14:41

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Заместители главы Тагила отчитались о доходах, а хулиган хотел убить палкой воронят

Заместители главы Тагила отчитались о доходах, а хулиган хотел убить палкой воронят

7 июня 2022, 14:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Заместители главы Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2021 год, хулиган пытался убить палкой воронят у ДК Окунева, а в реанимации ГБ № 4 в скором времени стартует ремонт — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области за 6 июня.

Заместители главы Нижнего Тагила отчитались о полученных доходах в 2021 году. Больше всего получил замглавы по соцполитике Валерий Суров — 2,25 млн. На втором месте оказался замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, его доход составил 1,99 млн. На третьей строке — замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов, он получил 1,95 млн. Немного меньше, а именно 1,93 млн, составил доход первого замглавы города Вячеслава Горячкина. Мария Ивушкина, управляющая делами администрации, задекларировала 1,17 млн. Вся недвижимость чиновников зарегистрирована в России.

О доходах за 2021 год отчитались заместители главы Нижнего Тагила
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Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта стартовал в Нижнем Тагиле. В 2022 году он организован при помощи Фонда президентских грантов. соревноваться в различных видах спорта на площадках города будут 24 команды, которые организаторы поделили на три возрастные группы. Всего в мероприятии примут участие более 200 человек.

Ремонт анестезиологии и реанимации скоро начнется в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле. На работы, которые необходимо окончить к концу октября 2022 года, выделено 36,9 млн. Реконструкция отделения будет проходить без остановки лечебного процесса в медучреждении.

15 участков дорог планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле, а также в поселках Уралец и Висимо-Уткинск и селе Серебрянка. На разработку проектной документации администрация города из местного бюджета выделила 1,6 млн. Окончить работы подрядчику необходимо до середины августа.

Бывает, что родные или близкие перестают выходить на связь и пропадают. Куда обращаться, в какие сроки, какие документы необходимы — разбиралась редакция TagilCity.ru.

На мальчика, который пытался убить птенцов вороны в парке у ДК Окунева, пожаловалась тагильчанка. По ее словам, отец несовершеннолетнего при этом безучастно сидел на лавочке. Однако когда хулигану сделали замечание пенсионерки, проходящие мимо, стал на ругаться на женщин.

В мае 10 дней из 31 газоанализатор редакции TagilCity.ru и посты УГМС фиксировали превышение вредных веществ в атмосферном воздухе Нижнего Тагила. Датчики фиксировали превышение ПДК диоксида азота, сероводорода и синильной кислоты.

Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле
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Список военнослужащих, погибших на Украине, была вынуждена удалить с сайта редакция TagilCity.ru. Схожую публикацию Роскомнадзор признал незаконной в одном из новостных изданий. В ведомстве пояснили, что подобная информация является государственной тайной и раскрывает потери личного состава.

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