Заместители главы Тагила отчитались о доходах, а хулиган хотел убить палкой воронят

Posted 7 июня 2022, 14:41
Published 7 июня 2022, 14:41
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Заместители главы Нижнего Тагила отчитались о полученных доходах в 2021 году. Больше всего получил замглавы по соцполитике Валерий Суров — 2,25 млн. На втором месте оказался замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, его доход составил 1,99 млн. На третьей строке — замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов, он получил 1,95 млн. Немного меньше, а именно 1,93 млн, составил доход первого замглавы города Вячеслава Горячкина. Мария Ивушкина, управляющая делами администрации, задекларировала 1,17 млн. Вся недвижимость чиновников зарегистрирована в России.
Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта стартовал в Нижнем Тагиле. В 2022 году он организован при помощи Фонда президентских грантов. соревноваться в различных видах спорта на площадках города будут 24 команды, которые организаторы поделили на три возрастные группы. Всего в мероприятии примут участие более 200 человек.
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15 участков дорог планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле, а также в поселках Уралец и Висимо-Уткинск и селе Серебрянка. На разработку проектной документации администрация города из местного бюджета выделила 1,6 млн. Окончить работы подрядчику необходимо до середины августа.
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