Сеть «Ариант» полностью закрылась в Екатеринбурге

В пресс-службе агрохолдинга заявили, что фирма решила обновить концепцию своих магазинов. Теперь внимание направлено на трансформацию сети и большую ориентацию на клиентов. Там уточнили, что необходимость оптимизации возникла из-за мировой ситуации в ритейле, а также внутри страны. Поэтому часть точек, которые не вписались в новую концепцию, перестали работать еще в феврале. На данный момент у агрохолдинга насчитывается 73 магазина в Челябинске, Магнитогорске и горнозаводской зоне.