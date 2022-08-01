Сеть «Ариант» полностью закрылась в Екатеринбурге

В начале 2022 года их оставалось около десятка, пишет 66.RU. Решение о полном уходе сети из Екатеринбурга было принято в феврале.
В пресс-службе агрохолдинга заявили, что фирма решила обновить концепцию своих магазинов. Теперь внимание направлено на трансформацию сети и большую ориентацию на клиентов. Там уточнили, что необходимость оптимизации возникла из-за мировой ситуации в ритейле, а также внутри страны. Поэтому часть точек, которые не вписались в новую концепцию, перестали работать еще в феврале. На данный момент у агрохолдинга насчитывается 73 магазина в Челябинске, Магнитогорске и горнозаводской зоне.
Первая волна закрытия магазинов проходила в декабре 2018 года. Тогда по Свердловской области насчитывалось 150 точек продаж. В то время фирма полностью ушла из Тюменской области, а также сократила присутствие в Свердловской области и Магнитогорске. Ранее магазины были закрыты в Новосибирске и Кемерово. В компании заявили, что это обусловлено сменой формата.