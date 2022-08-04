Прокуратура через суд взялась за ЕВРАЗ НТМК, а в городской мечети арестовали имама

Прокуратура обязала ЕВРАЗ НТМК установить санитарно-защитную зону. Более того, по итогам проверки надзорного органа оказалось, что завод сбрасывает вредные вещества с двух объектов без специального разрешения. Теперь градообразующему предприятию вновь придется предстать перед судом. Что такое санитарно-защитная зона и как она спасет Нижний Тагил, читайте здесь.