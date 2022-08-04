Прокуратура через суд взялась за ЕВРАЗ НТМК, а в городской мечети арестовали имама

Прокуратура обязала ЕВРАЗ НТМК установить санитарно-защитную зону. Более того, по итогам проверки надзорного органа оказалось, что завод сбрасывает вредные вещества с двух объектов без специального разрешения. Теперь градообразующему предприятию вновь придется предстать перед судом. Что такое санитарно-защитная зона и как она спасет Нижний Тагил, читайте здесь.
В дни празднования 300-летия Нижнего Тагила, программу которого ранее анонсировала мэрия, запретят кататься на водном транспорте, в том числе на гидроциклах. Ограничения будут действовать в определенное время на улице Челюскинцев до нового моста на Луганском проспекте.
Силовики задержали имам-хатыба религиозной организации «Махалля» в Нижнем Тагиле. Оказалось, что дома у Фаниса Галеева хранились 23 книги с экстремистским содержанием, поэтому правоохранители подозревают его в распространении запрещенной литературы. Но за плечами у имама еще одно незаконное дело.
Тагильчанка лишилась своего заказа после пожара на складе OZON в Подмосковье. Интернет-магазин вернул девушке деньги и компенсацию.
Чиновники задолжали заводу «Тагильское пиво» более 120 тысяч рублей. Дело в том, что Федеральная служба по алкорынку заподозрила предприятие в некачественном напитке. Но эксперт-биолог исследовал местные хмельные напитки и дал им положительное заключение. Соответственно, подозрения истца не подтвердились.