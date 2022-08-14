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Пропавший подросток нашелся в Тагиле, а работницу задавило вагоном

Пропавший подросток нашелся в Тагиле, а работницу задавило вагоном

Сегодня, 16:33
Фото: 1MI
Пропавший подросток нашелся в Нижнем Тагиле, а прокуратура займется поиском виновных в гибели работницы завода в Асбесте. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 августа.

13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле. Тинейджер пропал 13 августа и в этот же день нашелся.  Ребенка нашли полицейские в центре города. По словам мальчика, за ним должен был приехать папа. Тот пошел ему навстречу и заблудился.

13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле
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Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте. Женщину насмерть придавило на ж/д путях на станции фабрики № 6 ПАО «Ураласбест». Прокуратура будет выяснять, кто был ответственен за технику безопасности.

Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте
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На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице. Как утверждают местные жители, мужчина склонял девочку к оральному сексу. Известно, что 29-летний Василий преподает уже семь лет. Сейчас его на время следствия отправили в СИЗО-2 в Ирбит.

На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице
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Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 августа в парке Маяковского. Украли велосипед за 45 тысяч рублей.

Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге
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Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги. Женщина-курьер забирала деньги старушек, сообщая, что их внуки попали в ДТП.

Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги
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