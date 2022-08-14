Пропавший подросток нашелся в Тагиле, а работницу задавило вагоном

На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице. Как утверждают местные жители, мужчина склонял девочку к оральному сексу. Известно, что 29-летний Василий преподает уже семь лет. Сейчас его на время следствия отправили в СИЗО-2 в Ирбит.