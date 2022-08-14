Пропавший подросток нашелся в Тагиле, а работницу задавило вагоном

13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле. Тинейджер пропал 13 августа и в этот же день нашелся. Ребенка нашли полицейские в центре города. По словам мальчика, за ним должен был приехать папа. Тот пошел ему навстречу и заблудился.
Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте. Женщину насмерть придавило на ж/д путях на станции фабрики № 6 ПАО «Ураласбест». Прокуратура будет выяснять, кто был ответственен за технику безопасности.
На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице. Как утверждают местные жители, мужчина склонял девочку к оральному сексу. Известно, что 29-летний Василий преподает уже семь лет. Сейчас его на время следствия отправили в СИЗО-2 в Ирбит.
Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 августа в парке Маяковского. Украли велосипед за 45 тысяч рублей.
Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги. Женщина-курьер забирала деньги старушек, сообщая, что их внуки попали в ДТП.