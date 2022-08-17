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Отечественный автомобиль скатился в реку Исеть в Каменске-Уральском

Отечественный автомобиль скатился в реку Исеть в Каменске-Уральском

Сегодня, 10:40
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Отечественный автомобиль марки Lada укатился в реку Исеть недалеко от санатория «У трех пещер» в Каменске-Уральском. Сообщение об инциденте появилось сегодня, 17 августа, в 9:00.

Сотрудники ГИБДД начали устанавливать собственников транспортного средства, но не смогли этого сделать. Позже, когда машину достали из реки, хозяйка объявилась сама. Женщина категорически отказалась рассказывать, что именно был за рулём в момент съезда в воду.

Примечательно, что в этом инциденте не пострадали ни люди, ни сам автомобиль.

Под сообщением о случившемся в группе «Инцидент Нижний Тагил» люди предположили, что хозяйка автомобиля могла быть пьяна.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле произошла авария, которая унесла жизни пятерых человек.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Каменск-Уральский#Автомобиль#Река#Исеть
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