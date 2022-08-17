Отечественный автомобиль скатился в реку Исеть в Каменске-Уральском

Сотрудники ГИБДД начали устанавливать собственников транспортного средства, но не смогли этого сделать. Позже, когда машину достали из реки, хозяйка объявилась сама. Женщина категорически отказалась рассказывать, что именно был за рулём в момент съезда в воду.
Примечательно, что в этом инциденте не пострадали ни люди, ни сам автомобиль.
Под сообщением о случившемся в группе «Инцидент Нижний Тагил» люди предположили, что хозяйка автомобиля могла быть пьяна.
Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле произошла авария, которая унесла жизни пятерых человек.