Отечественный автомобиль скатился в реку Исеть в Каменске-Уральском

Сотрудники ГИБДД начали устанавливать собственников транспортного средства, но не смогли этого сделать. Позже, когда машину достали из реки, хозяйка объявилась сама. Женщина категорически отказалась рассказывать, что именно был за рулём в момент съезда в воду.