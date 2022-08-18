Несколько дорог перекроют в Тагиле, а Минприроды выяснит причины мора рыбы

Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле. С 19 августа по 22 августа будет закрыто движение по улице Балакинская на участке от улицы Черноморская до улицы Шаумяна; с 22 августа по 22 сентября перекроют движение по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей; с 20 по 31 августа движение закроют от улицы Ульяновская до Шмидта, а также от улицы Кольцова до Сланцевой.