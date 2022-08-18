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Несколько дорог перекроют в Тагиле, а Минприроды выяснит причины мора рыбы

Несколько дорог перекроют в Тагиле, а Минприроды выяснит причины мора рыбы

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы, а Минприроды выяснит причины мора рыбы в Черноисточинском пруду. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 августа.

Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле. С 19 августа по 22 августа будет закрыто движение по улице Балакинская на участке от улицы Черноморская до улицы Шаумяна; с 22 августа по 22 сентября перекроют движение по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей; с 20 по 31 августа движение закроют от улицы Ульяновская до Шмидта, а также от улицы Кольцова до Сланцевой.

Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле
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Новый фонтан включили в парке Металлургов в Нижнем Тагиле. На данный момент он еще не достроен, а в парке продолжается реконструкция.

Новый фонтан включили в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
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На 11% подорожало молоко с начала года в Свердловской области. В январе 2022 года свердловчане в среднем платили за литр молока 2,5-3,2% жирности 58,52 рубля. А в июле стоимость продукта увеличилась до 64,93 рубля. Больше всех за молоко платят жители Серова.

На 11% подорожало молоко с начала года в Свердловской области
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Более чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области. Соль стала стоить 18,08 рублей (+45,86%), а сахар 72,97 рубля (+41,8%). Также зафиксировано подорожание мяса и рыбы, хлеба, круп и вермишели, муки, чая и других продуктов.

Более чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области
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Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду. Запрос в природоохранную прокуратуру отправляла редакция Tagilcity. Ранее жалоб на данную ситуацию к ним не поступало.

Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду
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